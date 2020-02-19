الوفد الإدارى لبعثة منتخب الشباب بالرياض يجتمع بالاتحاد العربى

التاريخ: 19-فبراير-2020
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شهد فندق ماريوت في عاصمة المملكة العربية (الرياض)، بحسب سونا إجتماعاً مهماً من جانب قادة بعثة منتخب الشباب السوداني، المشارك بالبطولة العربية، حيث تمثل الوفد في البروفيسور محمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس الفخري للبعثة، والأستاذ حسين محمد حسن السيد (أبوقبة) عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، مع نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الحاج محمد رورواه الجزائري الجنسية.
وناقش الاجتماع عدداً من الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في فندق كروان بلازا، مع الحجوزات، وكذلك بعض الرسائل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد، متعلقة بملف إعادة تأهيل مباني الاتحاد السوداني لكرة القدم، وفق قرار الاتحاد العربي السابق، وما تم من تقييم للتكلفة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى.
وقد إستبشر قادة وفد الاتحاد خيراً بمخرجات الاجتماع، وسينعقد إجتماع ثانٍ مساء الأربعاء مع الأمانة العامة للاتحاد العربي، ممثلة في الأستاذ رجاء السلمي، والأستاذ مبارك الضفيان، وذلك على هامش تلبية دعوة الاتحاد العربي لقادة البعثات المشاركة في البطولة العربية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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