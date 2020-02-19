الأوقاف تدعم تأهيل مستشفى الفاشر

أعلن مدير هيئة الأوقاف الإسلامية بولاية شمال دارفور عبد الله الدومة أبكر اليوم وبحسب سونا وقوف الهيئة ومساندتها لجمعية إعادة تأهيل قسم العظام بمستشفى الفاشر التعليمي وذلك بتوفير الدعم العيني والنقدي حتى تتمكن من تكملة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
وأشار إلى اهتمام إدارته بالقطاع الصحي في سبيل خلق مجتمع سليم ومعافى من الأمراض وأشاد خلال تفقده اليوم برفقة مدير الشؤون الإدارية بالأوقاف آدم زكريا محمد بسير عمليات إعادة تأهيل وصيانة قسم العظام التي تقوم بتنفيذها جمعية إعادة تأهيل وصيانة عمليات العظام بدعم من والي ولاية شمال دارفور المكلف.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الجمعية حتى يتمكن من بسط خدماته لمرضى العظام ووجه نداءً للخيرين بوقف أموالهم من أجل ترقية المؤسسات الصحية والخدمية الأخرى كافة.
وكان مدير هيئة الأوقاف الإسلامية قد استمع إلى تنوير مفصل من رئيس قسم العظام دكتور عماد مصطفى صالح اختصاصي جراحة العظام ورئيس الجمعية الطيب موسى عبدالرحمن حول سير العمل والمراحل التي وصلت إليها .
وأشاد بدعم والي ولاية شمال دارفور المكلف وتكفله بعملية إعادة تأهيل القسم والأعمال الإضافية الأخرى.
كما أشاد بالجهات كافة التي ساهمت في عملية الصيانة وعلى رأسها أمانة ديوان الزكاة على المستويين المحلي والولائي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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