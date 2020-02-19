نفذت السلطات بمحلية الخرطوم اليوم الأربعاء بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات حملة لتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات والتعديات على الشارع العام بتقاطع شارع عبيد ختم مع شارع مدني قبالة جامعة أفريقيا العالمية.

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وأوضح الأستاذ حسن محمد إبراهيم المدير التنفيذي للمحلية بحسب سونا المخاطر الناجمة عن تنامي الظواهر السالبة حول الموقع،

بما يتنافى مع النظافة واصحاح البيئة والأمن المجتمعي بسبب مزاولة العمل غير المنظم وانتشار الباعة المتجولين والاكشاك العشوائية وتأثير كل تلك الظواهر على الشارع العام والذي تحول إلى سوق تجاري غير منظم قرب جامعة أفريقيا، مما تسبب في إغلاق كامل لجوانب الطريق في التقاطع، مسبباً تعثر حركة المركبات والمواطنين وانتشار المخالفات البيئية والصحية وتكاثر النفايات بفعل تجارة المأكولات والمشروبات والخضروات والفاكهة على قارعة الطريق، مما ينذر بخطر بيئي وصحي بالموقع لمرتادي الطريق وسكان المنطقة،

مشيراً الى انه لتفادى ذلك اتخذت المحلية قرارها بتصحيح الأوضاع بمشاركة جميع الجهات المعنية من الأجهزة الأمنية والشرطية والشؤون الصحية والمخالفات وجهاز حماية الأراضي وهيئة النظافة وإدارة الآليات الذى قضى بضرورة إزالة المخالفات البيئية والتعديات الهندسية بالمنطقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وانذار المخالفين بالإزالة خلال فترة (48) ساعة قبل بداية الحملة لتوفيق أوضاعهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)