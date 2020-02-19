وزير المالية يصف اجتماعات استكهولم بالناجحة

وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.ابراهيم البدوي اجتماعات استكهولم فى هذه الجولة بالناجحة و تم الاتفاق على قيام مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الجاري عقب انعقاد الحوار المجتمعي الاقتصادي في مارس الذي يتوافق عليه السودانيين.

و أكد البدوي بحسب سونا وعد الشركاء والأصدقاء للسودان بتقديم دعم مقدر للسودان. مبيناً أن اجتماعات السويد لأصدقاء السودان الذي شارك فيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي سيفضي إلى لقاء آخر في باريس حيث يتم تقديم التزامات محددة من أصدقاء السودان لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في النصف الأول من يونيو المقبل، وقطع بأن ذلك سيكون خاتمة ما قاموا به طيلة هذه الفترة .

و قطع البدوي بأنه من الآن وحتى انعقاد المؤتمر ، ستتاح الفرصة لبعض الدول وبعض المانحين المشاركين بعد أن يتم التشاور مع الوزارات المعنية للقيام بتحديد مساهماتهم المختلفة ،ووصف الاجتماع بالسويد بالهام جداً .

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وكشف عن اجتماعه وأعضاء الوفد مع وزير التعاون الدولي السويدي الذي سيقوم بزيارة قريباً إلى السودان.

وقال ( أيضاً هناك لقاءات سيُكلف بها أعضاء الوفد اليوم لمواصلة المشاورات مع شركة اسكانيا للتفاكر حول بناء شراكة مع القطاع الخاص السوداني لدعم المواصلات الحضرية خاصة في العاصمة والمدن الكبرى) وهذا البرنامج يُرجى منه الكثير لتحديث نظام المواصلات في المدن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)