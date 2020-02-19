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القبض على عصابة من الأجانب

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 19-فبراير-2020

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القبض على عصابة من الأجانب

ألقت الشرطة القبض على (3) متهمين من الأجانب أوقفتهم بتقاطع الصهريج بامبدة، وضبطت بحوزتهم موترGN، تلفون هواوي، وتلفون سامسونجs6 وكمية من المفاتيح بجانب سكين بجفير،

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وبالتحري مع المتهم الأول أقر بأنه قام بسرقة التلفونات من فتيات باستوب ماجك لاند عبر الخطف من المواطنين كما أقروا باستخدام المفاتيح للسرقة من العربات في صفوف طلمبة الوقود بحي العرب، وتم تدوين بلاغ تحت المادة (100/68) من القانون الجنائي، وذلك في اطار العمل البحثي والمنعي والكشفي ومراقبة معتادي السرقات بشرطة محلية امدرمان.

 

الخرطوم  (أخبار الخليج 365)

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