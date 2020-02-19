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كان يوم السبت الماضي هو آخر يوم نشرت فيه الإعلامية السودانية الراحلة رتاج الأغا تدوينة لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد كتبت مذيعة النيل الأزرق التي توفيت صباح اليوم الأربعاء بصورة مفاجئة: (طبعاً معظم الناس بالأمس انشغلت بي عيد الحب وجميل انك تحب بس الما جميل انك تحدد يوم واحد للاحتفال بالحب او التعبير عنه).
وتابعت رتاج التي نعاها مئات الإعلاميين وفجع برحيلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي: (المهم ما علينا يوم ومرا المهم اليوم او اليوم العالمي للسرطان أو سرطان الأطفال تحديداً لو كل زول اهتم باليوم ده زي ما اهتمينا بعيد الحب كنت جبرنا خواطر مرضى محتاجين مننا لدعم نفسي ومادي عشان يقدروا يحاربوا المرض اللعين ده).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد آخر ما كتبته المذيعة الراحلة رتاج الأغا على حسابها عبر فيسبوك وآخر نصائحها لمرتادي مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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