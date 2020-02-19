كيلو البامية يقفز إلى (150) جنيهاً فى زياة غير مسبوقة !

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : اقتصاد 75 مشاهدة كشف التاجر خضر أبكر حمزة، بالسوق العربي الخرطوم، عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار البامية، وعزا الزيادة لقرب انتهاء موسم الشتاء، وقال في حديثه أمس لـ(السوداني) إن سعر الكيلو يبلغ (150) جنيهاً، Advertisements وأضاف : سجلت بعض الأصناف ارتفاعات طفيفة نتيجة لارتفاع سعر الترحيل بنسبة (100%)، حيث قفز سعر كيلو الطماطم لـ(40) جنيهاً والفلفلية (100) جنيه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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