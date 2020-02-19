العميد عامر : إعادة الملازم أول محمد صديق للخدمة مستبعدة تماماً

قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن لـ”السوداني” إنه يستبعد تماماً إعادة الملازم أول محمد صديق ، إلى صفوف القوات المسلحة بعد أن أجرم في حق المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أنهم بصدد إصدار بيان صحفي يشرح تفاصيل ما حدث بالأمس.

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و تمت إحالة الملازم أول محمد صديق ، للمعاش ضمن كشف الترقيات والإحالات الصادر من القوات المسلحة، و بعد السخط الإسفيري على القوات المسلحة، كتب الناطق بإسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، على صفحته الرسمية في فيسبوك، “إن الملازم أول محمد صديق سيظل في صفوف القوات المسلحة، حارساً لتراب بلاده، ولقيم الحرية والسلام والعدالة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)