عاجل.. الجنائية الدولية: لا يمكن للبشير الخضوع لمحكمة مختلطة

الأربعاء 19 فبراير 2020

استبعد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، خضوع الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة مختلطة. وقال فادي في تصريحات تلفزيونية إن نظام المحكمة الجنائية لا يسمح بالمشاركة في محاكم مختلطة. وأوضح أن موقف المحكمة عبرت عنه المدعية العامة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي ديسمبر الماضي حيث تمسكت فيها بمحاكمة المطلوبين بقاعة المحكمة في الخرطوم أو في مقرها بلاهاي. وقدم المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح (الاثنين) الماضي ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومشتبه بهم آخرين أمام محكمة الجنايات الدولية. وقال "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".

