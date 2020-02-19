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الأربعاء 19 فبراير 2020
كتب
محمد أمين
أكد رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، حرص الحكومة الإنتقالية على تعزيز وتطوير التعاون بين السودان وهولندا. وبحث حمدوك لدى لقائه اليوم "الأربعاء" مع وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية، سيجريد كاخ، تطورات أهم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الإنتقالية، وفي مقدمتها مباحثات السلام الجارية بجوبا. ودعا رئيس الوزراء هولندا إلى مساعدة السودان خاصة في الجوانب الإقتصادية والتنموية و مساندته من أجل إزالة إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومن جانبها أكدت "سيجريد كاخ" ، دعم حكومتها وتقديمها كل ما يمكن لمساعدة السودان في الفترة القادمة من أجل تحقيق الاستقرار بالسودان لأهمية السودان في المنطقة .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السودان وهولندا يبحثان تعزيز التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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