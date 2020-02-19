عاجل.. واشنطن تشدد على أهمية الدعم الدولي للحكومة السودانية

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الأربعاء 19 فبراير 2020
كتب
محمد أمين
قالت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالخرطوم، في بيان اليوم(الاربعاء) أن اجتماع اصدقاء السودان، الذي عقد بالسويد، اليومين الماضيين، شهد مناقشات واسعة حول كيفية الدعم الذي يمكن ان يقدمه المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية. وأكد البيان على اهمية دعم جهود السودان في تحقيق السلام وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية. وشاركت في الاجتماع دول (كندا ومصر والاتحاد الاوروبي واثيوبيا وفرنسا، ايطاليا، اليابان، الكويت وهولندا، النرويج، قطر، المملكة العربية السعودية السويد، الامارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة) إلى جانب ممثلين عن الامم المتحدة، والبنك الدولي.
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