الدول الخليجية ستمول الحملة الانتخابية.. إسرائيل ستعيد انتخاب ترامب رئيساً بأموال عربية!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال السفير الاسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوفرين، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعاون مع عدد من الدول الخليجية لجمع المساعدات المالية لصالح حملة ترامب الرئاسية.!
وأكد السفير الاسرائيلي في حديثه الصحفي اليوم الأربعاء “أن تعاونا مشتركا قد تكون بين كل من حزب الليكود الإسرائيلي وعدد من الدول الخليجية لدعم الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية” المزمع إجراءها عام 2020.
واعتبر دافيد جوفرين هذا التعاون المشترك “أمرا فريدا في تاريخ إسرائيل وعلاقاتها مع الدول العربية” واستدرك قائلا: “هذه التبرعات سيتم تقديمها إلى المؤسسات غير الحكومية والجمعيات الشعبية الداعمة للرئيس ترامب” كما أنه ووفقا للسفير اتفق الأطراف الإسرائيلية – العربية في هذا الإطار على تقديم 20 مليون دولار وذلك “بهدف تسهيل فوز القائد التاريخي لأميركا والعالم دونالد ترامب” حسب تعبيره.
وطن سرب
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