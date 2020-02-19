ضاحي خلفان يطالب بـ”قلب” نظام الحكم في قطر ويسبب جدلاً واسعاً على “تويتر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قطر متهماً إياها بالعمل على تمزيق الوطن العربي وفق مخطط له من قبل الدوحة.

وقال خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، ( طالما ظل النظام القطري الحالي قائما سيظل الوطن العربي ممزقا يصارع بعضه بعضا…فشر الدوحة “مخطط” له ).

وأثارت تغريدة ضاحي خلفان المعروف بـ”المحقق كونان” الاماراتي، جدلاً واسعاً على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن” من تعليقات انتقدت سلوك الامارات في الدول العربية، وخاصة التدخل في شؤونها ووأد الثورات العربية التي قادتها الشعوب بهدف القضاء على الانظمة الديكتاتورية الامر الذي لم يعجب أبوظبي فسعت إلى تصدير الثورات المضادة كما جرى في مصر والسودان.

حسن الصالح استطاع في تعليق أن يجلم ضاحي خلفان قائلاً له :” ولا تنسى الامارات هي من تتأمر على الوطن العربي، ياليت تتابع قناة اخبارية غير القنوات الاماراتية لعلك تفهم الحقيقة “.

ولا تنسى الامارات هي من تتأمر على الوطن العربي

ياليت تتابع قناة اخبارية غير القنوات الاماراتية لعلك تفهم الحقيقة

فيما رد مغرد اخر على خلفان قائلاً له :” النظام القطري ياضاحي باقي مادام الشعب مُلتف مع قيادته ولن تزيدنا أحقادكم علينا إلا تمسكاً بقيادتنا الرشيدة “.

ومن جانبه علق المغرد سامي حاج على تغريدة خلفان المثيرة قائلاً له :” والله انا من رأئي المتواضع أعتقد كلامك هذا يذل على قوة قطر الصغيره بدل ماتقول كذا الأفضل لك ان تقول لن يصلح حال العرب دام هم كارهين بعض ومتأمرين على بعض وكل واحد ذاهب لمصلحته مع الغرب ليش مانكون ايد وحده أو أن قطر أصبحت شماعة تعلق عليها كل الأفعال “.

والله انا من رأئي المتواضع أعتقد كلامك هذا يذل على قوة قطر الصغيره بدل ماتقول كذا الأفضل لك ان تقول لن يصلح حال العرب دام هم كارهين بعض ومتأمرين على بعض وكل واحد ذاهب لمصلحته مع الغرب ليش مانكون ايد وحده أو أن قطر أصبحت شماعة تعلق عليها كل الأفعال

وكانت قطر التي جلطت ضاحي خلفان، قد وقعت أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لتوفير إطار تعاون وتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب.

وتقضي المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بدخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء “مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” يكون مقره الدوحة.

وفي تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضح رئيس المجلس أحمد آل محمود “دور بلاده في مواجهة الإرهاب، وأن إنشاء المكتب في الدوحة يأتي تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه”.

وأضاف آل محمود أنه “تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت”.