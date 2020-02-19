رؤية ابن سلمان تؤتي ثمارها.. راية التوحيد تُدنس تحت أقدام راقصات عاريات!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بموجة غضب واسعة عقب تداول فيديو أظهر تدنيس كلمة التوحيد على علم السعودية، في حفلة ماجنة لم يحدد مكانها.

وأظهرالمقطع المتداول على نطاق واسع راقصات عاريات يتمايلن على أنغام موسيقى غربية ويحملن علم السعودية وعليه كلمة التوحيد “لا إله إلا الله”.

واستفز هذا المشهد الذي دنست فيه كلمة التوحيد تحت أقدام الراقصات، النشطاء في العالم الإسلامي عامة وفي السعودية خاصة مستنكرين سياسة الانفتاح المزعومة لولي العهد محمد بن سلمان التي دمرت هوية المملكة المحافظة.

وفيما لم يشر متداولي المقطع إلى مصدره أو مكان تصويره، ذكر البعض أنه من الممكن أن يكون بدولة أوربية مشيرين لفرنسا، معتبرين ذلك إهانة وتعدي على شعار المسلمين وكلمة التوحيد حتى لو كان خارج المملكة.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود.

فيما تشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، والتي نزعت، وفق منتقدين، الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.