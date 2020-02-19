الاتحاد الأوروبي يخصيص حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تخصيصه حزمة إضافية من المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان في كل من طهران وإسلام أباد، بمبلغ قدره 21 مليون يورو، حيث يهدف الدعم الجديد إلى توفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب.

أمستردام – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، “أعلنت المفوضية عن مساعدات إنسانية جديدة بلغت قيمتها 21 مليون يورو، ستقدم إلى اللاجئين من أفغانستان في دولتين، هما إيران وباكستان المجاورتين. وجاء هذا الإعلان في المؤتمر الدولي حول استضافة اللاجئين الأفغان لأربعين عاما، والذي عقد في إسلام أباد”.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، “تواصل بروكسل الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى الكثيرين الذين نزحوا إلى البلدان المجاورة. أشكر وأثني على باكستان وإيران لاستضافتهما ملايين اللاجئين الأفغان”.

وأضاف ليناريتش “سيوفر تمويلنا الجديد لللاجئين والمجتمعات المضيفة الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه”.

وتابع البيان “ستدعم المساعدات الطارئة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، الأسر المتضررة من الظروف الجوية القاسية الأخيرة، في مناطق بلوشستان وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وكذلك المتضررين من الفيضانات في جنوب إيران”.

ويذكر أن المساعدة الإنسانية للاتحاد الأوروبي لأفغانستان وباكستان وإيران، وصلت إلى مبلغ وقدره 300 مليون يورو، خلال الفترة 2016 – 2020.

وتعتبر إيران وباكستان أكبر مضيفين للاجئين الأفغان في جميع أنحاء العالم. وفي ظل استمرار النزاع في كابول، منذ عام 2014، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة شاملة تزيد قيمتها عن 2.7 مليار يورو استجابة للأزمة الأفغانية، بما في ذلك الدعم الإنساني والتنمية ودعم الاستقرار في باكستان وإيران وأفغانستان.