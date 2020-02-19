أردوغان يواصل تهديده ويعد بدعم حكومة الوفاق حتى السيطرة على كامل ليبيا

الخليج 365: تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، “بدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حتى السيطرة على البلد بأكملها”.

وخلال كلمته في البرلمان التركي، قال أردوغان إنه “إذا لم تفض المساعي الدولية لحلٍ سندعم حكومة الوفاق حتى تسيطر على البلد بأكملها”، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

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