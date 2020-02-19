وزير خارجية قطر يكشف تفاصيل مهمة بشأن المفاوضات مع السعودية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده كانت قد بدأت مفاوضات لحل الأزمة الخليجية مع السعودية، لكنها توقفت دون سابق إنذار في يناير/ كانون الثاني الماضي.
القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد بن عبد الرحمن، في جلسة مناقشة بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء: “كنا قد بدأنا مفاوضات مع السعودية لكنها توقفت يناير الماضي دون سابق إنذار”، مؤكدا: “نرحب بكل جهد يسعى لحل الأزمة في الخليج”.
كما دعا الوزير القطري إلى تشكيل اتفاق أمني بين دول الشرق الأوسط، قائلا: “ندعو دول الشرق الأوسط إلى اتفاق أمني مشترك قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”.
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