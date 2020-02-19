السراج يعلن تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية مع حفتر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد رئيس حكومة الوفاق اليبية، فايز السراج، اليوم الأربعاء، تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
وقال السراج، مخاطبا الصحفيين في ميناء طرابلس الذي قصفه الجيش الليبي، إن “الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”، حسب وكالة “رويترز”.
وأضاف: “أنه يجب أن تكون هناك أولا، رسالة واضحة من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث معنا”.
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