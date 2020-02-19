محادثات سودانية فرنسية حول برنامج الدعم الفني في المجال المصرفي السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجري السودان وفرنسا الثلاثاء محادثات حول برنامج الدعم الفني المقترح من الحكومة الفرنسية في المجال المصرفي والذى سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2020-2022 بتمويل كامل من الحكومة الفرنسية .

واقترحت الحكومة الفرنسية في وقت سابق خطة للدعم الفني للسودان في المجال المصرفي في إطار التعاون بين حكومتي البلدين ونتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء لفرنسا في اواخر سبتمبر من العام ٢٠١٩.

والتقى محافظ بنك السودان المركزي بدرالدين عبد الرحيم ابراهيم السفيرة الفرنسية بالخرطوم والخبير بالبنك المركزي الفرنسي والمستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالخرطوم

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وطبقا لتعميم صحفي صادر من البنك المركزي الثلاثاء إن اللقاء ناقش برنامج الدعم الفني المقترح من فرنسا للحكومة السودانية لوضع اللمسات النهائية لخطة الدعم الفني في المجال المصرفي.

وشملت الخطة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالبنك في مجال مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية والجوانب المتعلقة بالأطر التنظيمية والرقابية بالتركيز على الرقابة المبنية على المخاطر بالإضافة الي بناء القدرات في مجال الشمول المالي وتمويل التجارة الخارجية.

كما أشار البرنامج المقترح الى امكانيه الاستفادة من البرامج التي ينظمها المعهد الدولي للصيرفة والتمويل التابع للبنك المركزي الفرنسي.