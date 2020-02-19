الفكي: الملازم أول محمد صديق سيظل بالقوات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، أنّ الملازم أول محمد صديق الذي ورد اسمه ضمن المُحالين للتقاعُد، سيظل في القوات المسلحة.

وقال الفكي على صفحته بـ”فيسبوك” أمس: “الملازم أول محمد صديق سيظل في صفوف قواتكم المُسلّحة، حارساً لتراب بلاده، ولقيم الحرية والسلام والعدالة”، وأضاف حسب “باج نيوز” بأنه تمّت مُراجعة القرار وإعادة الملازم محمد صديق للخدمة.

وورد اسم محمد صديق ضمن المُحالين للمعاش في كشوفات التقاعُد والترقي التي أصدرتها القوات المسلحة، وقالت إنّها تتم بشكل روتيني

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