مجلس الوزراء: تعيين الولاة مرتبط بمفاوضات جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، تقريراً للمجلس حول زيارته إلى برلين مُؤخّراً، وأوضح أنّ الزيارة تزامنت مع قرار البرلمان الألماني برفع العقوبات عن السودان، واعتبر أنّ القرار سيفتح مجالات للتعاوُن في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا.

وقال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إنّ الزيارة كانت سانحةً لمُشاركة السودان في الدورة (55) لمؤتمر ميونخ للأمن، ما أتاح لرئيس الوزراء عقد لقاءات مُهمّة، وأشار إلى أنّ المجلس أشاد بنتائج الزيارة، ووجّه بالتركيز على التعاوُن مع ألمانيا والترتيب الجيد لزيارة الرئيس الألماني للسودان الأسبوع المقبل.

وأبلغ وزيرا الخارجية والري، المجلس بالتقدُّم في الوصول لاتفاق واستكمال كَثيرٍ من الجوانب الفنية المُتعلِّقة بسلامة سد النهضة. وأوضح فيصل أنّ الجانب الأمريكي تَحوّل في هذه الجولة من المُراقب إلى الوسيط، وأضاف بأنّه حال اتّفاق الدول الثلاث سيُقام احتفالٌ بواشنطن يحضره رؤساء الحكومات والدول الثلاث لتوقيع الاتفاقية، ونفى ما أُثير بشأن تنازُل السودان عن حِصّته المائية، وأكّد أنّ هذا الأمر لم يُثر في أيّة مرحلة من التفاوُض، وأوضح أن المجلس استمع لتقريرٍ من وزير الحكم الاتحادي حول الولاة طمأن فيه المُكوِّنات المُجتمعية، مع تأكيد أنّ أمر تعيين الولاة مُرتبطٌ بمُفاوضات جوبا.

إلى ذلك، أجاز المجلس اتفاقية مَقر بين حكومة السودان وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية (إيفاد) بشأن إنشاء مكتب قطري للصندوق بالسودان.

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