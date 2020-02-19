شركة سكر كنانة ترفع سعر جوال السكر من (1,750- 2,395) جنيهاً

الخليج 365:

أعلنت شركة سكر كنانة عن رفع سعر جوال السكر زنة (50) كيلو من (1,750- 2,395) جنيهاً، وعزت الشركة الزيادة المفاجئة في أسعار السكر لصعوبة الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد قطع الغيار، بجانب شح الوقود والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وكشف العضو المنتدب لشركة كنانة يحيى محمد يوسف في تنوير محدود لبعض الصحف، عن تحقيق الشركة إنتاجية عالية من السكر تراوحت بين (52-55) ألف جوال كأعلى إنتاجية تحققها الشركة منذ إنشائها، وأكد العضو أن إنتاج الشركة من السكر ارتفع بصورة غير مسبوقة، وعزا ذلك للجهود التي بذلتها إدارة الشركة لتنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج والإنتاجية والتي ستسهم بدورها في توفير سلعة السكر، وقال إن أسعار السكر ارتفعت بدون أي مبررات منطقية، بجانب انخفاض نسبة الاستخلاص في السكر ونوعية وجودة القصب المنتج لهذه العام.

من جانبه أوضح مسؤول العلاقات العامة بالشركة ياسر زين العابدين أن ارتفاع نسبة إنتاج الشركة من السكر لهذا العام يعود لتجديد آليات وفتح قنوات الري وتأهيل الترع مما أدى إلى انتظام الري، إضافة إلى حدوث إحلال وإبدال في آليات المصنع، وقال إن المساحات المزروعة من قبل الشركة تبلغ (80) ألف فدان، وتوقع أن تنتج ما يفوق (150) ألف طن قبل انتهاء موسم الحصاد نهاية شهر مايو المقبل.

وطبقاً لمصادر موثوقة تحدثت للصحيفة فإن الكميات التي تنتجها الشركة لا تستطيع تغطية فجوة السكر، خاصة وأن إنتاج الشركة لا يتجاوز (400) ألف طن، في حين أن استهلاك البلاد من السكر يفوق مليون ونصف طن، وكشفت ذات المصادر عن تهريب (800) ألف طن من السكر المستورد من قبل بعض التجار عبر الحدود إلى إريتريا وتشاد وجيبوتي، وحملت تلك المصادر وزارة التجارة مسؤولية عملية التهريب، وأشارت المصادر إلى خروج الحكومة من استيراد السكر منذ العام 2008م، مما اعتبر السبب وراء زيادة الأسعار، وتوقعت المصادر أن يتجاوز سعر جوال السكر الـ(8) آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة قبيل دخول شهر رمضان، بسبب قرار وزير التجارة مدني عباس مدني بمنع احتكار السكر من قبل التجار، وطالبت الشركة بالتدخل العاجل لإيقاف عبث التجار ومنع التلاعب بسلعة السكر.

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