وزير التجارة والصناعة: رفع كفاءة الميناء من أولويات الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني أن عمليات الإصلاح الاقتصادي على مستوى رفع كفاءة الميناء ومعالجة قضاياه ومشاكله ظل يجد الاهتمام من الدولة ويتم التعامل معه كمشروع قومي يوفر أفضل الفرص الاقتصادية لإنسان الشرق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن دعمه المباشر للاقتصاد الوطني بتسهيل وتيسير إجراءات الصادر والوارد، وأشار خلال مخاطبته ورشة عمل (الميناء.. التحديات والحلول) التي نظمها اتحاد أصحاب العمل بالتنسيق مع الغرفة القومية للمصدرين بمقر الاتحاد، إلى دعم الوزارة لجهود مبادرة القطاع الخاص لإصلاح الأداء بالميناء بطرح مقترحات آنية ومستقبلية للحلول بما يتناسب مع موقعه بالمنطقة ومنافسة الموانئ الأخرى.

وأعلن مدني الاستعداد لإنفاذ كل المعالجات والتوصيات التي تخرج بها الورشة خاصة ما يرتبط بالإجراءات والسياسات وكل حلقات سلاسل الأداء والعمل بالتنسيق مع الشركاء بالميناء، معلناً عن زيارة فى القريب العاجل تضم كافة الجهات ذات الصلة من الأجهزة الرسمية والمختصة ووفد من القطاع الخاص لميناء بورتسودان، للوقوف على المشاكل والمعوقات على أرض الواقع وطرح الحلول اللازمة والعاجلة والترتيب لعقد اجتماع لوزراء القطاع الاقتصادي والجهات ذات الصلة بالميناء واتحاد أصحاب العمل بمكوناته المختلفة لوضع تصور للحلول الآنية كبداية لعمل متواصل للوصول إلى خطة مستقبلية للارتقاء بالأداء بالميناء.

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