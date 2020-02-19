لدى لقاءه الملحق العسكري.. وزير الدفاع يدعو لرفع مستوى التعاون العسكري مع الكاميرون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، أهمية ترفيع التعاون العسكري المتبادل مع الكاميرون، وأن يكون مدخلاً للتعاون في كافة المجالات الأخرى، وشدد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الوزير بمكتبه اليوم “الأربعاء”، الملحق العسكري بدولة الكاميرون عقيد انجيما موبي عليو، بحسب تصريح من الناطق بإسـم القوات المسلحة.

وعدد الوزير مجالات التعاون، ومنها عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب والتعاون في مجال التصنيع الحربي.

وقدم الدعوة إلى وزير الدفاع الكاميروني لزيارة البلاد.

من جانبه، أمن انجيما على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في المجال العسكري، خاصة التبادل في مجال التدريب.

ووعد بدفع العلاقات إلى الإمام بين وزارتي الدفاع، والقيام بكل الأدوار المطلوبة منه في هذا الصدد.