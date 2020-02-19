وزارة الري تكشف حقيقة تنازل السودان عن حصته في مياه النيل لصالح مصر

التاريخ: 19-فبراير-2020
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نفى دكتور صالح حمد رئيس الجهاز الفنى بوزارة الري والموارد المائية، ما أثير بشأن تنازل السودان عن جزء من حصته في مياه النيل لصالح مصر نظير موافقتها على تشغيل سد النهضة.
وأكد صالح بحسب اليوم التالى التزام الحكومة بكل مؤسساتها بالمحافظة على حقوق السودان المائية وعدم التفريط فيها، وأشار إلى أن ما تم تداوله عار تماما من الصحة.
وأوضح أن المفاوضات الحالية معنية فقط بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن مواقف السودان في المباحثات لاقت إشادة من جانب المراقبين من وزارة الخزانة والبنك الدولي حيث تم وصفها بالمتزنة والمعقولة لاعتمادها على دراسات علمية دقيقة ووافية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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