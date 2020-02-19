ما الذى دار بين الفريق أول “البرهان” و الملازم أول “صديق” حول إحالته للتقاعد

قال الملازم أول “محمد صديق” في لقاء هاتفي “قبل ساعات” مع قناة الجزيرة مباشر، ان رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان” قد اتصل به هاتفياً واخبره بعدم علمه بأنه ضمن كشف الضباط المحالين للتقاعد، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”

واضاف “صديق” أن ماتم من تراجع لقرار إحالته للتقاعد جاء نتيجة ضغط الرأي العام والإعلام، وهو شىء طبيعي وكان متوقعا.

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وكان الناطق الرسمي بإسم مجلس السيادة الانتقالي، الأستاذ محمد الفكي سليمان، قد صرح ببقاء الملازم اول “محمد صديق” في صفوف الجيش بعد قرار إحالته للتقاعد، ضمن ٦٨ ضابطاً من رتب متعددة تمت إحالتهم للتقاعد.

وقال “الفكي” على حسابه الرسمي ب “فيسبوك” بحسب ما نقلت “السوداني الالكترونية”: الملازم أول محمد صديق سيظل في صفوف قواتكم المسلحة، حارساً لتراب بلاده، ولقيم الحرية والسلام والعدالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)