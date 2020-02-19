المريخ يتعاقد مع السلامي بعد ساعات من وصوله

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة وقع مجلس إدارة نادي المريخ عصر اليوم الثلاثاء عقدا لمدة عام مع التونسي أمين المسلمي ليتولى تدريب الفريق بصفته مديرا فنيا، والمعد البدني توماس مويير. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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