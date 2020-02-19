ضبط (107) مسدسات تركية بولاية القضارف

تمكن أفراد من مكافحة المخدرات بمحلية الفشقة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بلغت (107) مسدسات تركية (9) ملم بمنطقة الدارابي بمحلية الفشقة.

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وقالت مصادر أمس، أن معلومات توفرت لدى أفراد الوحدة بوجود سلاح مدفون داخل “خور أبو فاطمة” تمت رصد ومتابعة الموقع حتى ساعة الصفر حيث عكف تجار السلاح على تسليم السلاح للتجار، لتتم مداهمة الموقع.

وتبادل التجار إطلاق النار مع مجموعة المكافحة بحسب صحيفة المجهر، ومن ثم لاذوا بالفرار وتم تدوين بلاغ تحت المادة (26) حيازة الأسلحة بقسم شرطة الشواك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)