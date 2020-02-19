توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى خلال اليوم في شمال وأواسط وغرب البلاد بينما تحافظ على معدلاتها في بقية الأجزاء.

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وأوضح التقرير اليومي عن حالة الطقس الصادر عن الهيئة بحسب صحيفة المجهر أمس (الثلاثاء)، أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة خفيفة إلى متوسطة السرعة تنشط أحياناً عند الصباح الباكر مثيرة للغبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت بمدينة القضارف وسجلت (39) درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت (10) درجات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)