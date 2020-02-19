تلفزيون السودان ينقل مباريات صقور الجديان

التاريخ: 19-فبراير-2020
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أعلن تلفزيون السودان عن نقل مباريات صقور الجديان الشباب في بطولة كأس العرب للشباب، المقامة بالسعودية على الهواء مباشرة، بداية من مباراة ليبيا أمس باستوديو تحليلي بقيادة الدكتور خليل محمد أحمد برفقة المحلل الفني الهادي آدم.
وقال الإعلامي رضا مصطفى الشيخ مدير الرياضة في تلفزيون السودان بحسب صحيفة المجر، إن التلفزيون سينقل كل مباريات المنتخب في البطولة وسيبث يوم (الجمعة) مباراة السودان أمام السنغال، ويوم الاثنين القادم أمام الإمارات.
من جهة أخرى بدأت قناة النيلين الرياضية في نقل مباريات البطولة اعتباراً من مباراة الافتتاح بين العراق وتونس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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