نبيل أديب: ناشطة الفيديو ناقشتني بطريقة “وقحة”

اعتبر رئيس لجنة التحقيق المستشار في أحداث فض الاعتصام المحامي نبيل أديب أن التهم التي وجهت له من ناشطة في مقطع فيديو انتشر عبر السوشيال ميديا، ووصفته بالمجرم، حديث يدل على عدم (وعي وفهم قاصر بالحقوق)، وأضاف وصفي لها بالغباء لم أرد به الإساءة ولكن للتنبيه.

وأكد “أديب” لمصادر، أنه لا تجمعه بالناشطة أية صلة معرفة، وقال أنا لست صديقها ولا أعرفها ولا يوجد سبب يجعلها تتناقش معي بهذه الطريقة “الوقحة”.

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وأردف “أديب” بحسب صحيفة المجهر: هذه لجنة تحقيق جنائي وعلى الناس أن لا يناقشوها، وهي أصلاً لم تصدر قرارها بعد حتى يناقشها الناس، وحتى بعد أن تصدر قراراتها وتوجه الاتهامات، بإمكان أي شخص لديه مصلحة أن يستأنف للنائب العام ولا يناقش اللجنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)