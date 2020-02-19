رئيس إتحاد كرة القدم دكتور كمال شداد (يعلق) علي مدرب المريخ التونسي الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر عالي الثقة اليوم في الخرطوم ان دكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة العام ابلغ مجلس المريخ بصورة غير رسمية بضرورة توخي الدقة في اختيار مدربي فريق الكرة وخصوصا الاجانب والمح بشكلمباشر حسب ما علمت (سودانا فوق) الي الاحاديث التي تدور عن عدم نيل المدرب التونسي امين المسلمي الرخصة الاولي في التدريب واكد ذات المصدر ان خطوة المجلس الاحمر بالابقاء علي جمال ابوعنجة كمستشار،فني ترجع الي هذا السبب حيث يتحوط المدرب الاحمر الي رفض شداد اعتماد مدرب الفريق.

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