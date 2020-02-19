تعليق من ديوان المُراجعة الداخلية.. بقلم حيدر المكاشفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصحفي الجَلِيل الأستاذ حيدر المكاشفي قرأتُ وبِمعِيتي مُدير عام ديوان المُراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية، وعدد من العاملين في مجال مهنة المُراجعة الداخلية ما تناولته في عمودك بصحيفة الجريدة فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية من حيثُ تغطيتها لأجهزة الدولة القومية بنسبة 25% فقط، إضافةً إلي ضَعف المُراجع الداخلي وتعامُله مع إدارات المُؤسَسَات بِنظام النِفط مقابِل الغِذاء (لي الذراع) كما رواه لك الراوي، وهذا ما يسمي بإستغلال النفوذ وله مادة خاصة بقانون الخدمة المدنية القومية تَنهي عن ذلك.

رداً لما ذهبت إليه نقول لسيادتك وبِكِل صدق أن ديوان المُراجعة الداخلية يبحث عن أمثال المكاشفي ولم يجد، والمؤمن مِراَةَ أخيه، وكما قال أبي بكر الصديق عند تَولِيه الخِلافة (إن رأيتُموني علي حقٍ فأعينُونِي، وإن رأيتُمُوني علي باطلٍ فلا طاعةَ لي عليكُم) وأن الصحفي هو المراَة التي تعكس للاَخرين الصورة طولاً وعرضاً ولوناً وليس للمراَه ناقة ولا جمل في أن تجعل الصورة قبيحة إن كانت جميلة والعكس، وعليه نطلب من كافة الصحفيين وليس المكاشفي فحسب أن يعكِسوا لنا أوجه القصور ليس لديوان المُراجعة الداخلية فَحسب بل لكافة الأجهزة الأخري لإعادة النظر فيها، لا سيما وأن الدولة أصبحت دولة شفافية وحرية وليس كما في العهد البائد، وفي الجزئية التالية نُملِّك القارئ العديد من المعلومات فيما يتعلق بهذه المهنة.

تعود نشأة المراجعة الداخلية كمهنة تم التعامل بها في السودان للعام 1997م حيثُ كانت ضمن إدارات وزارة المالية والإقتصاد الوطني اَنذاك، ولم تلجأ الحُكومة في تلك الفترة لهذه الفكرة بهدف حِماية المال العام كما يتبادر للأذهان بل لتقنين الفساد، وما يؤكد ذلك أن الفساد الذي عملت الحكومة المنتهية الصلاحية لمحاربته إنتشر بصورة أكبر مُقارنةً بالسنوات الماضية والتي لا توجد خلالها هذه المهنة،إضافةً إلي الإهمال غير المُبرر لهذه المِهنة من حيثُ ضعف قوانينها وإستقلاليتها، وضعف شروط خدمة من يعمل بها، وظلت الكثير من المؤسسات الحكومية خارج مظلة المراجعة الداخلية Out of internal audit umbrella رغم أن هنالك نصوص قانونية تُلزم كافة الأجهزة بأن تكون تحت مظلة المراجعة الداخلية مما يؤكد أنَ تلك النصوص القانونية صورية ليس إلا !!!، وعدم تنفيذ التوصيات التي تقدمها المهنة، وهذه كُلها علي سبيل المثال لا الحصر للأدلة التي تؤكد أن هنالك أهداف أخري للنظام البائد لإنشاء هذا الجهاز وهو تقنين الفساد وليس محاربته!!! لا سيما وأن المنظمات الدولية ممثلةً في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية لا تتعامل مع الدول التي لا توجد بها مراجعة داخلية، ولم تعمل بالنظم الإلكترونية وذلك ضمن الشروط الأساسية لها، فكانت المُحصلة النهائية إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية (بصورة هزيلة) بوزارة المالية كُرهاً وليس رغبةً فيها.وبذلك نَكون قد وقفتُ معكَ جنباً إلي جنب في ما يتعلق بضعف تغطية المُراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية، وليس لإدارة المراجعة الداخلية ضلع في ذلك الخلل حيثُ أنها مُكبلة بتعيين عدد معين من القوي العاملة سنوياً وفقاً للسياسات العليا (التي لا ترغب في هذه المهنة أصلاً) وليس وفقاً لما تراه مناسباً، وكما ذكرتُ أن النظام البائد لم يلجأ لهذه المهنة لمُحاربة الفساد بل لأسباب سياسة أخري هي كسب ود المنظمات الدولية سابقة الذكر،وعليه لا غرابة في أن يكون هنالك نقص في القوي العاملة بصورة مُتعمدة وإضعاف هذه المهنة بكافة الأساليب سابقة الذكر من تدني في شروط الخدمة وحِرمانه من حقوقه التي كفلها له القانون لا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة تقريباً، ومن عجائبها أن تقدمت الإدارة السابقة لديوان المراجعة الداخلية بتوصية للوزير الحالي للمالية بفصل كادر من كوادر المُراجعة الداخلية إنصاف عوض محمد بدلاً من أن تُشجِع مرؤوسيها للإبداع وكسب خبرات جديدة !!!،فكانت المُحصلة النهائية تعيينها مُديراً عاماً للديوان، وهذه كُلها أمثلة تعكس ماَسي هذه المهنة.

أما في ما يتعلق بضعف المُراجع الداخلي في بعض المُؤسسات وتعامله بطرق مُلتوية مع تلك الإدارات وكما قُيل لسيادتكم، نُريد هُنا أن نُؤكد لك أن المُراجع الداخلي والصحفي وغيرهم هم بشر، يختلفون في مَدي إيمانهم بربِهم ولا يُعقل أن يكون كل مُراجع مُساوياً للاَخر في كلِ شي، وبالمثل هنالك من الصحفيين من يتناول المواضيع بطريقة غير صحيحة وهو يعلم ذلك جيَداً (مُتُعمِداً) وذلك بمدح مسئول ما لم يعرفه الناس إلا بِفسادِه، لهديةِ قٌدمت له فيرسم للقارئ لوحة عن ذَلك المُفسد يتفرج عليها دافنشي جمالاً وروعةً! إلا أن هؤلا أقلية في مُختلف المُجتمعات ولا يُقاس عليهم من هُم شُرَفاء عزيزي المكاشفي.

وعِندما أعطَي الدين الإسلامي الزكاة للعاملين عليها وإن كانوا أغنياء لم يكن ذلك إعتباطاً بل لحكمة هي ألا يمد يده لأموال الزكاة، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه مهنة المراجعة الداخلية لعظمة المسئولية علي أساس أن الأجر يجب أن يتناسب مع العمل وكما نصَت عليه المادة(28) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والمعايير الدولية،ومن قبلهما الكتاب والسنة المُحمدِية إلا أن الواقع شئ اَخر حيثُ ظلّ المُراجع الداخلي يعمل دون شروط خدمة تذكر لا يكفي لمواصلاته ويُحرم من حقوقه القانونية عِنوةً بقرارات إدارية ووزارية لا تسوِي قيمة الحِبر الذي كُتبت بها، (خاصةً خلال السنوات الخمسة الأخيرة تقريباً) والذي نفسَ مُحمد بيده أخبِركَ أخي المكاشفي والقارئ أن المُراجع يتعرض بموقع عمله للإغراء والتهديد والضرب أحياناً إذا لزم الأمر،ترتب علي ذلك كله فقدان الديوان لعدد كبير من الكوادر ومنهم من هو في غرفة المغادرة Waiting room، لأن المهنة أصبحت طاردة، ولا شك أن المُحصلة من ذلك كله ستكون إضعاف المُراجع أمام الاَخرين، ولا بد من إعادة النظر في قوانين وشروط خدمة المُراجع لتكون المِهنة مُستقلة وجاذبة، وإلا ستستمر الظواهر السالبة عند ضعاف النفوس من مراجعين وصحفيين وغيرهم.

مع أمنياتي أن أكون قد أوصلت الصورة لذهن القارئ أولاً والأستاذ المكاشفي ثانياً، مع الإلتزام بوضع مثل هذا النوع من المُلاحظات في الإعتبار،والعِزةُ للسودان.

فيصل محمد الزين أحمد

مُدير العلاقات العامه والإعلام

ديوان المُراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية.