وفيات غامضة وسط سكان ابو سعد…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت متابعات (الصيحة) لقضية عمال اسكان ابو سعد “73” التي فجرتها مصادر قبل ثلاثة اشهر، عن وفاة ثلاثة عمال آخرين فضلا عن ظهور اصابات جديدة وسط العمال الذين يقيمون الآن بمنطقة المنارة غربي ام درمان والمتوفون هم: موسى هارون الذي كان منوماً بمستشفى الشعب الخرطوم وعز الدين محمد يوسف، بجانب ايهاب حماد ليصل العدد الى “47” حالة وفاة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اصابة العمال بتلف في الرئة نتيجة لتعرضهم لغاز الراودن ومادة الرصاص الموجودة في التربة وفقاً لتقرير فحص التربة الذي اجرته (الصحيفة)، بمعامل الفيزياء بجامعة الخرطوم.

ووصف عضو لجنة العمال قمر الدين محمد استمرار العمل بالمشروع رغم توصية مفوضية حقوق الانسان والتي امهلت صندوق الاسكان والتعمير اسبوعا للرد عليها، وطالب قمر بتدخل منظمات المجتمع الدولي وفشلت وزارة الصحة في هذا الملف. المادة السابقة الحق يقال.. بقلم اسماعيل حسن المقالة القادمة حزب الامة والعدل والمساوة .. صفقة غير معلنة…

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