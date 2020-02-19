إعلام المريخ والاعتراف الصريح!!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:*

أقرَّ إعلام المريخ أن فريقه تعباااااان ودون المستوى.

* أورد الإعلام الاحمر وبالأرقام خيبة فريقه ومن ذلك إحرازه (8) أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة مقابل (7) ولجَت شباكه!!

* المريخي أبوشيبة، أشار إلى أن المريخ يفتقد المقدمة الهجومية ويعاني هزالة الدفاع وضعف اللياقة.

* كل عيوب الكوره تجسّدت في فريق المريخ الحالي (وفقاً لإعلامه).

* رغم كل ذلك، يدّعي إعلام المريخ أن الحُكَّام يستهدفون فريقهم الكحيان!!

* فريق بلا دفاع ولا هجوم، يعاني فقدان اللياقة وتعدُّد المدربين والفراغ الإداري هل يحتاج لانحياز الحكام حتى يخسر؟؟

* بوضعه الحالي، وبما كتبه الإعلام الأحمر تبقى خسائر المريخ أمراً طبيعياً وغير الطبيعي فوزه.

* إعلام المريخ، إعلام المُتناقضات.

* صدق ود الياس حينما قال (مشكلة المريخ في إعلامه).

* خسر مُنتخبنا تحت العشرين أمس من نظيره الليبي.

* خساره مُتوقّعة لمنتخبنا الذي تولّاه مدير فني جديد لم يتعرّف إلى الآن على أسماء اللاعبين ناهيك عن إمكانياتهم.

* الليبي تسيّد الأول واستفاق السوداني في الثاني، لكن هجماته لم تؤت أُكلها.

* مباراة السودان القادمة غداً أمام السنغال أخطر لفارق الإمكانيات والاستعدادات.

* منتخبنا يُواجِه من أقاموا المعسكرات بأروبا.

* جميل من الكاردينال أن يُضاعف حافز المباريات المحلية، وأجمل منه دفع متأخرات المباريات الأفريقية .

* حافز المباريات المحلية (بعد مضاعفته) يساوي (9) دولارات والحافز الأفريقي ألف دولار.

* وهمة مضاعفة الحافز لم تُنسي اللاعبين متأخرات المباريات الأفريقيه.

* اعتصام الهلال يتواصل بقوة رغم محاولات الإعلام الأجير الذي تم توجيهه لإحباط الثوار.

* كردنة بعث بالوسطاء والأجاويد لكن الثوار بقوا على مواقفهم القوية الصلبة.

* شباب لا يُساوم ولا يمكن إغراؤه، لا بالمال ولا بالمناصب.

* يدفعون من مالهم نفقات الاعتصام ويتشاركون لتزيين النادي وتجميل الجدران.

* الثوار نِعم الهلالاب.

* بضعة أشهر قضاها أبو عنجة بالمريخ قبل أن يتم إبعاده بطريقة غير كريمة.

* أبو عنجة كان مستقر مع الأهلي القضارف واستقال من عمله استجابة لنداء المريخ.

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* ترى ماذا سيفعل الآن وقد فقد عمله وقوت عياله !!

* أبو عنجة يدفع ضريبة حبه للمريخ.

* قلوبنا مع هلال الساحل وهو يُقدّم أحلى العروض بالدوري المشترك.

* الساحلي الذي قهر كوبر بالخرطوم مكانه الممتاز لاسيما وأنه من مؤسسي الممتاز.

كلام سياسة

* ما أوردته صحف الأمس عن ضبط سائق تانكر يفرغ حمولته من الجازولين في خلاء شريان الشمال يؤكد أن الدولة العميقة شغااااله.

* الضغط على السائق إياه للوصول لرأس الفتنة مهم جداً وضروري.

* ما يحدُث من تخريب يؤكد أن حمدوك كان معه ألف حق وهو يدعو لتمديد الطوارئ .

* ما لم تُنصب المشانق للمخربين بحد الحرابة فلن يتوقّف التخريب.

* اللهم أرنا فيهم عجائب قُدرتك.