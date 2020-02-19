إعلام المريخ والاعتراف الصريح!!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:*
أقرَّ إعلام المريخ أن فريقه تعباااااان ودون المستوى.
* أورد الإعلام الاحمر وبالأرقام خيبة فريقه ومن ذلك إحرازه (8) أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة مقابل (7) ولجَت شباكه!!
* المريخي أبوشيبة، أشار إلى أن المريخ يفتقد المقدمة الهجومية ويعاني هزالة الدفاع وضعف اللياقة.
* كل عيوب الكوره تجسّدت في فريق المريخ الحالي (وفقاً لإعلامه).
* رغم كل ذلك، يدّعي إعلام المريخ أن الحُكَّام يستهدفون فريقهم الكحيان!!
* فريق بلا دفاع ولا هجوم، يعاني فقدان اللياقة وتعدُّد المدربين والفراغ الإداري هل يحتاج لانحياز الحكام حتى يخسر؟؟
* بوضعه الحالي، وبما كتبه الإعلام الأحمر تبقى خسائر المريخ أمراً طبيعياً وغير الطبيعي فوزه.
* إعلام المريخ، إعلام المُتناقضات.
* صدق ود الياس حينما قال (مشكلة المريخ في إعلامه).
* خسر مُنتخبنا تحت العشرين أمس من نظيره الليبي.
* خساره مُتوقّعة لمنتخبنا الذي تولّاه مدير فني جديد لم يتعرّف إلى الآن على أسماء اللاعبين ناهيك عن إمكانياتهم.
* الليبي تسيّد الأول واستفاق السوداني في الثاني، لكن هجماته لم تؤت أُكلها.
* مباراة السودان القادمة غداً أمام السنغال أخطر لفارق الإمكانيات والاستعدادات.
* منتخبنا يُواجِه من أقاموا المعسكرات بأروبا.
* جميل من الكاردينال أن يُضاعف حافز المباريات المحلية، وأجمل منه دفع متأخرات المباريات الأفريقية .
* حافز المباريات المحلية (بعد مضاعفته) يساوي (9) دولارات والحافز الأفريقي ألف دولار.
* وهمة مضاعفة الحافز لم تُنسي اللاعبين متأخرات المباريات الأفريقيه.
* اعتصام الهلال يتواصل بقوة رغم محاولات الإعلام الأجير الذي تم توجيهه لإحباط الثوار.
* كردنة بعث بالوسطاء والأجاويد لكن الثوار بقوا على مواقفهم القوية الصلبة.
* شباب لا يُساوم ولا يمكن إغراؤه، لا بالمال ولا بالمناصب.
* يدفعون من مالهم نفقات الاعتصام ويتشاركون لتزيين النادي وتجميل الجدران.
* الثوار نِعم الهلالاب.
* بضعة أشهر قضاها أبو عنجة بالمريخ قبل أن يتم إبعاده بطريقة غير كريمة.
* أبو عنجة كان مستقر مع الأهلي القضارف واستقال من عمله استجابة لنداء المريخ.
* ترى ماذا سيفعل الآن وقد فقد عمله وقوت عياله !!
* أبو عنجة يدفع ضريبة حبه للمريخ.
* قلوبنا مع هلال الساحل وهو يُقدّم أحلى العروض بالدوري المشترك.
* الساحلي الذي قهر كوبر بالخرطوم مكانه الممتاز لاسيما وأنه من مؤسسي الممتاز.
كلام سياسة
* ما أوردته صحف الأمس عن ضبط سائق تانكر يفرغ حمولته من الجازولين في خلاء شريان الشمال يؤكد أن الدولة العميقة شغااااله.
* الضغط على السائق إياه للوصول لرأس الفتنة مهم جداً وضروري.
* ما يحدُث من تخريب يؤكد أن حمدوك كان معه ألف حق وهو يدعو لتمديد الطوارئ .
* ما لم تُنصب المشانق للمخربين بحد الحرابة فلن يتوقّف التخريب.
* اللهم أرنا فيهم عجائب قُدرتك.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام المريخ والاعتراف الصريح!!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.