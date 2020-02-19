وفاة مذيعة شهيرة بقناة النيل الازرق….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

غيب الموت صباح الاربعاء المذيعة بقناة النيل الأزرق رتاج الآغا. ونعت القناة مذيعتها الشهيرة بشكل رسمي دون الكشف عن تفاصيل وأسباب موتها المفاجئ. وقدمت الفقيدة مجموعة من البرامج على القناة أبرزها برنامج (مافي مشكلة).

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