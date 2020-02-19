الهلال يرتب ملفه لاستضافة نهائي ابطال افريقيا بالجوهرة الزرقاء.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ خبر الجوهرة الرياضية يحسم امر الحوافز

▪︎ الكاردينال يوجه بمضاعفة الحوافز وصرف المتأخرات قبل مواجهة الامل

▪︎ لاعبو الهلال يقبلون على التمارين بروح جديدة وسالم يشارك

▪︎ الهلال يركز على مواجهة الامل لاستعادة الصدارة من جديد

▪︎ الجهاز الفني يتابع نجومه مع المنتخب ويحذر من الحمل الزائد

▪︎ كابتن الهلال سعيد بعودة الجماهير للمدرجات ويطالب بالدعم

▪︎ ربكة في المريخ بسبب الجهاز الفني وابوعنجة يهدد بالتوقف

▪︎ منتخبنا الشاب يستهل كاس العرب بمواجهة ليبيا

▪︎٣ مباريات ملتهبة في كاس العرب وأول ظهور للسنغال ،،

▪︎ عرب افريقيا يسيطرون على نتائج الجولة الاولى في الافتتاح ،،

▪︎ الكاف يفتح رسميا الباب امام الراغبين في استضافة النهائي الافريقي

▪︎ تنافس رهيب بين المغرب ورواندا ومصر لاستضافة نهائي الابطال والكونفدرالية

▪︎ الكاف يضع ٤ شروط هامة للاستضافة يدخل فيها ضمان الدولة ،،

▪︎ مجموعات نارية في قرعة امم افريقيا للاعبين المحليين ،،ونحن نتفرج بس ،،

▪︎ المانيا وفرنسا وصراع ملتهب بين دورتموند وباريس سان جيرمان في ابطال اوربا

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# فجر خبر الجوهرة الرياضية بخصوص توقف الحارس جمال سالم وأبعاده عن مواجهة الاهلي العطبراوي ردود فعل كبيرة خاصة وان الامر متعلق بالمستحقات والمتاخرات من حوافز ،،

وعقب نشاط البعض لتكذيبه وما ادراك ما التدوير جاءت التأكيدات بصورة او اخرى

واجتهد البعض في اعادة اللاعب للتمارين كالعادة مع وعود جديدة بصرف المتأخرات

وبالامس ندخل رئيس النادي شخصيا وطالب بتسليم اللاعبين باقي المتأخرات من الحوافز وزاد عليها بمضاعفتها في حال تحقيق الفوز في مباريات الممتاز

# وفي الأخبار ان القرار سينفذ بأثر رجعي من مباراة أهلى عطبرة والتى لم يستلم اللاعبون ايضا حافزها ،،

القرار ادخل السعادة في نفوس لاعبي الهلال خاصة. التأخير الكبير في الامر خلال الفترة الماضية،،

والاهم الان الالتزام بالقرار وصرف الحافز في مواعيده حسب ما أعلن قبل مباراة الامل القادمة والمحدد لها السيت ٢٢ فبراير بالجوهرة الزرقاء

# اعتقد في قرار الكاردينال وفي هذا التوقيت وبعد حادثة اللاعب جمال سالم يؤكد بان هناك متاخرات للاعبين لم يسنلموها ،،

# وكثيرون يرون ان واحد من أسباب خروج الهلال الافريقي عدم الالتزام بتسليم الحوافز التى وعدوا بها ،، او نقصها وهكذا ،،

# نتمنى ان تنتهي هذه الظاهرة السلبية في الهلال والى الأبد وان يأخذ اللاعبون مستحقاتهم اول بأول ،،حتى تستطيع ان تحاسبهم وتسألهم اذا اخطأووا ،،

# نتمنى ان يكون في صرف الحوافز إقبال لاعبي الهلال على التمارين بروح جديدة. اهتمام وتركيز،،

والتركيز من جانب الجهاز الفني على مباراة الامل والتى تأتى في ظل غياب النجوم الدوليين الثمانية عن الأعداد ،،

ونشيد بالجهاز الفني وهو ينسق مع المنتخب خاصة وان الهلال في اعداد متقدم بسبب البطولة الافريقية وعدم الراحة خوفا على لاعبي الهلال من الحمل الزائد في التدريبات والأعداد

ولأجل هذا قرر الجهاز الفني في الهلال مراقبة لاعبيه الأساسيين مع المنتخب حتى مران غد الاربعاء الاخير والذي من بعده سيعودون للتمارين مع فريقهم ،،

# الجهاز الفني يعتبر مباراة الامل مهمة وحاسمة للفريق كونه احد المنافسين في المراكز الثلاثة الاولى ، ويعتبرها النقر مباراة استرداد الصدارة من المريخ الذي يفوق الهلال بعدد المباريات الملعوبة ،،

# انتقادات كثيرة وجهت لمدرب الحراس الكجيك والتراجع الكبير في مستوى حراس الهلال سواء جمال سالم ووداع الهلال الافريقي او حتى الحارس يونس الطيب من خلال مشاركته الاخيرة

الحق يقال ان مستوى حراس الهلال اقل بكثير من المستويات السابقة

ولوج اهداف بهذا المستوى ومن فرق متذيلة امر يثير للدهشة وفريق ظل في معسكرات وسفر واحتكاك وبطولات ،،

ربما يكون اسوأ موسم تدخل فيه اهداف شباك الهلال بهذا المستوى والنسبة والدورة الثانية في بداياتها ،،،

# من الأخبار المفرحة التصريحات المتفائلة لكابتن الهلال عبداللطيف بويا بعودة الجماهير لمؤازرة الفريق من مباراة الامل القادمة وطالب بان يكون دعمهم للفريق كبيرا وان يكونوا مشاركين حقيقيين في الانتصارات التى تتحقق ،،

# الجهاز الفني للهلال ولاعبي الفريق يجب ان يعملوا حسابا لمباراة الامل والفريق قادم من هزيمتين ،،

الامل يمتاز بمواهب شابة ونجوم واعدة ومدرب صاحب تكتيك عال ، ولكن يندر ان يحقق الامل الفوز على الهلال في الجوهرة الزرقاء ،،

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لحن الختام

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# يتاهب منتخبنا الشاب نهار اليوم للانطلاق في كاس العرب بالسعودية في مواجهة نظيره الليبي

ويؤمل الجهاز الفني في المساندة الكبيرة لجمهور الجالية والتى لا نتوقعها بالحجم الكبير في ظل الدوام وغيرها من إجراءات ،،وفي نفس المجموعة يظهر اليوم السنغال في مباراته الاولى في مواجهة الامارات

نتيجة المباراتين بمثابة الاستكشاف للمجموعة وفرقها والحسابات المطلوبة لبقية الجولتين الأخريين لكل فريق ،،

الاهم التجربة للمجموعة الشابة والتعود على البطولات والمهم ايضا ان معظم اللاعبين مغمورين ولا يوجد اثر للأسماء الكبيرة وربما تفرز البطولة ابطال ونجوم للدوريات الكبري ،،

ومن المجموعة الثالثة تقام مباراتين للبلد المنظم السعودية في مواجهة فلسطين

وتلعب الجزائر مع مصر

ومن نتائج البطولة فوز تونس على العراق بهدفين لهدف ، وموريتانيا على الكويت بهدفين دون مقابل

وفازت المغرب على البحرين برباعية لهدفين ، ومدغشقر على جيبوتي برباعية لثلاثة اهداف

ومن النتائج يلاحظ سيطرة عرب افريقيا على نتائج الجولة الاولى ،،

# تجاوز الفاتح النقر مدرب الهلال مرحلة الانزعاج بخصوص التعاقد مع مدرب اجنبي للهلال خاصة بعد نفي المدرب الغاني أبياه اي مفاوصات من طرف الهلال ،،

وخبر أبياه المتناقلة من عدة مواقع مبالغ فيه من أساسه ، حيث كان يتقاضى من غانا وتدريب منتخبها قبل الاستغناء عنه وعدم التحديد له مبلغ خمسون الف دولار ، وعندما طلبه السودان للمنتخب طالب ب ٢٥ الف دولار ، فكيف يوافق للهلال على نحو ما نشر بمبلغ عشرة الف دولار ،،،

الان من حق النقر ان يعمل بارتياح وباستقرار تام ، والاهم الا يعرض الهلال لأي تعثر في الممتاز ،،

# في المريخ ربكة كبيرة بسبب التدريب ، وحتى الان لم يحسم المجلس الامر بصورة نهائية في ظل استقدام عناصر اجنبية من تونس وألمانيا

وكان جمال ابوعنجة بعد هذه الخطوة قد أعلن عن التوقف ولكنه سرعان ما تحرك المجلس وطالبه بالاستمرار فهو حتى الان مدرب الفريق او مديره الفني ،،

والجماهير قلقة والمشكلة ان بعضها مع سياسة التغيير على أساس المستويات الضعيفة للمريخ رغم الانتصارات ،،

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الحالة

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# في ابطال اسيا فاز الهلال السعودي على شباب اهلي دبي بهدفين لهدف ، واهلي جدة على استقلال طهران بهدفين لهدف

وابرز مباريات اليوم العين والنصر السعودي ، والسد وسبهان ، والتعاون السعودي والدحيل القطري ،،

# في مصر يلعب الاهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري قبل التوجه غداً للإمارات والمواجهة المرتقبة في السوبر المصري والتى تقام بأبوظبي بالخميس وتبثها قنوات ابوظبي الرياضية

مباريات اليوم مهمة لكلا الفريقين الاهلي لتعزيز الصدارة في مواجهة الجونة ،،

والزمالك للحاق بالركب بعد سلسلة نكبات محلية حيث يواجه احد المنافسين في المقدمة فريق المقاولون العرب ،

ومن المباريات الاخرى طلائع الجيش في مواجهة سموحة وبيراميدز مع الانتاج الحربي

# فتح الكاف الباب امام الراغبين في تنظيم نهائي ابطال افريقيا وكذلك كاس الاتحاد الافريقي واشترط ٤ شروط يجب توافرها في الطلب

اولا استيفاء الملعب لشروط المباريات الدولية

وثانيا وجود ملاعب للتمارين

وثالثاً امر الفنادق بخصوص الاقامة وتوفرها

ورابعا موافقة الدولة وضمانها للاستضافة ،،

وكانت اخبار قد أشارت الى المغرب ملعب محمد الخامس ورواندا وجنوب افريقيا لتنظيم النهائي للابطال ومصر لتنظيم نهائي الكونفدرالية ،،

وكانت هناك رغبة كبيرة في الهلال بان يتم اختيار الجوهرة الزرقاء لهذا الحدث واعتقد الفرصة الان مواتية لتتقديم والمنافسة ويتردد ان ملفا بدأ الترتيب والأعداد له في انتظار القرار النهائي ،، حتى ولو من باب التسخين لقادم المواسم..

الكاف كان قد اصدر تعميما في الحادي عشر من هذا الشهر وحدد العشرين منه ٢٠ فبراير كآخر موعد للتقديم…

# أجرى الكاف بالامس قرعة بطولة الشان والتى نغيب عنها بعدما وصلنا في اخر مرة للمركز الثالث،،

وجاءت على النحو التالي في تنافس مثير سيكون بين المنتخبات ال ١٦ التى وزعت بعد المستويات لأربع مجموعات

الاولى تضم البلد المنظم الكاميرون بجانب مالي و وبوركينا فاسو و زيمبابوي

الثانية تضم ليبيا و والكونغو الديمقراطية و الكونغو برازفيل ، و النيجر

الثالثة تضم المغرب حامل اللقب ورواندا و أوغندا و توغو

الرابعة تضم زامبيا وغينيا و ناميبيا وتنزانيا قاهر السودان ،،

نتفرج بس ،،

# ينطلق اليوم ثمن ذهاب نهائي ابطال اوربا بمواجهتين

بروسيا دورتموند يواجه باريس سان جيرمان

ويستقبل اتلتكومدريد ليفربول حامل اللقب ،،

وغدا اتلانتا مع فالنسيا ، و توتنهام مورينو مع لايبزيج الألماني ،،

واقوى المواجهات بعد اسبوع من الان نابولي يستقبل برشلونة ، وشيلسي مع بايرن ميونخ وبعدها بيوم يلعب الريال مع مانشيستر سيتي وليون مع يوفنتوس