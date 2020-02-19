استبدلوا جمال بمدرب يبيع الوهم..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* من المؤسف ان نتابع مجلس المريخ الشرعي وهو يسلك سكة الاستسلام التي ادمنت لجان التسير السابقة ـ المعينة بواسطة وزراء الشباب والرياضة في العهد البائد ـ السير فيها، وتابعناهم يستجيبون للحملات الاعلامية المسعورة الخاصة بوضعية المدير الفني القدير الخلوق النجم جمال ابو عنجة، ويتعاقدون مع مدرب تونسي مغمور..

* وبصرف النظر عن المدرب الجديد، وهويته، ووضعيته، وما اذا كان يستحق قيادة الاحمر ام لا، فان طريقة التفاوض وخطواته التي تمت على (عينك يا تاجر) قد حملت معها الكثير من الاستهتار والاستهوان بالنجم “ابو عنجة” الذي لا يستحق ذلك التجاهل..

* لا ادري كيف يمكن لاي شخص، يحترم نفسه ويعرف قيمته كمدرب في قامة النجم جمال ابو عنجة، يظل يتابع التحركات والمفاوضات التي ملأت الاسافير مع مدرب جديد يفترض انه سيحل مكان المدير الفني الحالي، وننتظر منه ونتوقع استجابته لطلب الادارة مواصلة الاشراف على الفريق..؟!!

* الحقيقة التي لا جدال فيها ان مجلس المريخ الشرعي فشل في ادارة العملية الاخيرة الخاصة بالتعاقد مع المدرب التونسي، ولم يحترم وضعية الاسطورة الذي ظل يرفض العمل في المريخ طوال السنوات الماضية استناداَ على قناعة خاصة اثبتتها الايام..

* التصرف الأمثل، الذي كان من الواجب ان يقوم به قادة المجلس، كان يفرض عليهم الجلوس مع ابو عنجة ـ قبل الشروع في اي مفاوضات او اتصالات ـ وتوضيح الصورة له بكل شفافية وبطريقة تحفظ له كنجم كبير وضعيته ومكانته المرموقة في النادي الكبير..!

* ليس عيباً ان يتفق الطرفان (ادارة المريخ والمدرب جمال ابو عنجة) على فسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي خاصة وان تلك الخطوة من الثواتب التي تحدث بين كل اندية العالم وكل المدربين الذين يبتعد عنهم التوفيق ولا ولن يخصم عدم توفيقهم ذلك من رصيدهم شيئا..

* ولا ولن يكون هنالك ما يمنع اتمام اتفاق برضاء الطرفين بخصوص الجوانب المالية ومن بعد الاتفاق بتلك الطريقة الحضارية المتقدمة المحترمة كان بامكان مجلس الشرعية الشروع في مفاوصة من يريد مفاوضته من المدربين سواء الاجانب او الوطنيين..!!

* تلك الخطوة كانت ستحفظ للنجم الكبير وضعيته ومكانته ولن تمس بلا شك تاريخه الناصع مع فريق الكرة باعتباره احد أفضل واميز النجوم الذين ساهموا في قيادة المريخ الى تحقيق اكبر انجازاته على مر التاريخ وكان القاسم المشترك الأعظم في صياغة أبهى وأنصع صفحات الاحمر..

* على الرغم من اننا كنا ولا زلنا، وسنظل، من اكثر مؤيدي مجلس المريخ الشرعي الاّ اننا وفي الخطوة الخاصة بالتعاقد مع المدرب التونسي المغمور المسلمي نعلن اعتراضنا وندين ونرفض سياسة الاستهوان بأحد عمالقة النادي واعمدته الرئيسية لان ابو عنجة او حتى غيره من المدربين يفترض ان يجدوا ولو قليل من الاحترام والتقدير..

* ان اعتذار الرجل المهذب ابو عنجة عن الاشراف على تدريبات الفريق خلال اليومين الماضين لم يحدث من فراغ، بل انه كان اشارة فهمها الجميع، كما ان وضعية جمال وارتباطه بالكيان هي التي اجبرته على تحمل الظلم والاستهوان وتجاوزات الدخلاء..!!

* سريعاً جداً وصل المدير الفني المزعوم، ووقع على العقد لتولي مسئولية الاشراف على فريق المريخ، وبصورة اكثر غرابة نزل الى الملعب وخاطب اللاعبين وتعرف عليهم في اشارة عميقة كشفت عن فراغ خرافي كان يعيشه هذا المسلمي الذي لا يعرف احد عن مسيرته التدريبية شيئاً..

* وفي أول ظهور امام اللاعبين قام المدرب الجديد الفرحان بتوزيع الأوهامة عندما طالب بالانضباط، والالتزام، وغير ذلك من الحكايات التي تتشابه مع قصص (قبل النوم) المشوقة التي تحكى للاطفال لمساعدتهم على النوم المبكر (عشان يصحوا بكرة بدري للمدرسة) ويا لها من بداية ستفتح امامنا ابواب عديدة في مقبل الايام.. فقط كونو معنا..!!

* تخريمة أولى: لم أشاهد مباراة منتخب شباب السودان ظهر أمس امام نظيره الليبي لكن من خلال التعليق عبر الاذاعة تأكدت من تحامل المعلق الذي لا ادري ما هي جنسيته خاصة وانه ظل يهاجم منتخبنا الشاب ويرسل الكثير من عبارات الاستهتار والاستهوان بلاعبينا ولدرجة اجبرتني على اغلاق الراديو.. حتى بعد ما عدت وجدته يحدثنا عن فوز قياسي حققه المنتخب الليبي على نظيره السوداني.. ولأول مرة اعرف ان الفوز بهدفين دون مقابل يعتبر فوز قياسي (أرحمونا يا عالم)..!!

* تخريمة ثانية: شرع مجلس المريخ في السير بالاتجاه الخطأ، واذا كان قادته يعتقدون ان ارضاء التجار والسماسرة سيتم باستبعاد الرجل المقاتل جمال ابو عنجة فانهم بالجد واهمون واهمون واهمون.. صدقوني لقد بدأتم السير في سكة الندامة، وهنا فان الايام وحدها هي التي ستثبت لكم تلك الحقيقة وعليه لابد من الاستعداد للدخول في نفق آخر سيكون أشد ظلاماً من كل القصص والحكايات والمؤامرات السابقة التي تابعناها معكم منذ اليوم الاول لاستلامكم المهمة.. (نعيش ونشوف)..!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.

* حاجة أخيرة: (جئت لقيادة المريخ للفوز بلقب الدوري الممتاز، والكأس والتقدم في البطولة العربية) هكذا بدأ (المسلمي) مشواره بنوع جديد لنج من بضاعة الوهم..!!