ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بالقضارف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت شرطة مكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء من ضبط (107)مسدس (9)ملي تركي الصنع وذلك بمنطقة الدارابي بمحلية الفشقة بولاية القضارف ونقل مصدر لكورة سودانية ان الشرطة حصلت على معلومات تبوجود سلاح مدفون داخل خور ابوفاطمة من خلال الرصد والمتابعة نصبت الشرطة كمينا اوقفت بموجبه تجار السلاح اثناء عملية التسليم والتسلم حيث جري تبادل لإطلاق النار بين الطرفين لاذا فيها المتهمين بالفرار فيما دونت الشرطة تدوين بلاغ تحت المادة (26)حيازة الأسلحة بقسم شرطة الشواك. المادة السابقة العثور على سائق يمارس هذا الفعل القبيح بالشارع العام…. المقالة القادمة استبدلوا جمال بمدرب يبيع الوهم..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

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