شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

غرمت محكمة النظام العام بالحاج يوسف سائق حافلة “10” آلاف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن “6” أشهر. وذلك في أعقاب إدانته بقيادة حافلة بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف تحت تأثير الخمر، كما أمرت المحكمة بتنفيذ الجلد “40” جلدة على المدان.

يذكر في البلاغ أنه تم توقيف المتهم بالشارع العام بحسب صحيفة المجهر وعند توقيفه تبين بأنه مخموراً وضبط بحوزته زجاجة الخمر، وعلى الفور اقتيد إلى قسم الشرطة وبعد التحريات معه أمرت النيابة بتقديم المدان للمحكمة. المادة السابقة مذيعة شهيرة تفتح بلاغ في صحفي لهذا السبب… المقالة القادمة ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بالقضارف…

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على سائق يمارس هذا الفعل القبيح بالشارع العام…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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