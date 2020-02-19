“الإصلاح الآن” يؤيد “الشعبي” بتكوين حكومة جديدة من الكفاءات

أيد حزب الإصلاح الآن مقترحاً كان قد تقدم به المؤتمر الشعبي بتشكيل حكومة انتقالية جديدة من كفاءات.

وأشار نائب رئيس الحزب د. حسن رزق في حديث لمصادر أمس، بأنهم يؤيدون مقترح الشعبي حال تم عرضه على حزبهم، مؤكداً بأن كل الأحزاب والتي هي في حالة المعارضة الآن ترحب بهذا المقترح ومتفقة عليه.

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ولقت رزق بحسب صحيفة المجهر، بأن الأوضاع الاقتصادية المتردية الآن يمكن أن تعجل بسقوط الحكومة الانتقالية وبالتالي يتم تحقيق المقترح.

وفي السياق، أشار القيادي بحزب الإصلاح الآن د. أسامة توفيق إلى أنهم يوافقون بشدة بمقترح “حكومة الكفاءات” ويصرون عليه بعد أن تذهب الحكومة الحالية التي وصفها بحكومة “الكفوات”، مؤكداً بأن الوضع الاقتصادي تردي أكثر من ذي قبل.

وقال أسامة “الليمونة” الواحدة أصبحت بخمسة جنيهات، مؤكداً بأن وزراء الحكومة الانتقالية هذه غير مهتمين بأمر الدولة ودعاهم للسفر لدولهم التي يحملون جوازاتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)