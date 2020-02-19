آخر ضحايا ابو صبة.. بائع ماء اثناء نومه

التاريخ: 19-فبراير-2020
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استقبلت مشرحة بشائر بالخرطوم جثة بائع الماء الذي يدعى ادريس عندما لقى مصرعه اثناء نومه بعد تهشيم رأسه بصبة كبيرة تسببت في وفاته بالحال، ويرجح ان مرتكب الجريمة الشخص الذي يسمى ابو صبة ولديه عدد من الضحايا الذين قتلوا بنفس الطريقة وعقب وقوع الجريمة البشعة قامت الشرطة بكل الاجراءات القانونية اللازمة كما قام فريق العمل الفني بالتصوير بمسرح الحادث والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.
وبامر من النيابة والاورنيك الجنائي اخذت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة بواسطة الطب الشرعي ومن جانب آخر فقد عرف المرحوم بانه يقوم بتوزيع الماء ولديه عربة كارو حيث يقوم بحسب صحيفة الدار بتوزيع الماء في احياء جنوب الخرطوم وقد تأثر الكثيرون لوفاته كما دون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي بقسم شرطة دائرة الاختصاص وكثفت الشرطة الجهود لكشف ملابسات الجريمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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