أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي بين كادقلي والخرطوم في منطقة (كيقا لبن) بجنوب كردفان بسبب عدم وجود الإدارة الأهلية بالمنطقة وتدني الخدمات الأساسية فيها. وأغلق المحتجون الطريق منذ السادسة صباحاً بحسب صحيفة المجهر، وطالبو بإقالة عمدة القبيلة وتعيين آخر خلفاً له. Advertisements وحضر والي الولاية ولجنة أمن المحلية إلى موقع الاحتجاج وتسلم الوالي مذكرة من أهالي القرية المحتجين وتم اختيار لجنة لمتابعة تنفيذ المذكرة. واتهم المحتجون العمدة بموالاة النظام السابق وأنه يمثل أحد رموز النظام السابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يقطعون طريق كادقلي الخرطوم ويطالبون بإقالة عمدة “كيقا لبن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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