اتجاه في وزارة الطاقة لإعادة النظر في التصديق لشركات توزيع المحروقات

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : أخبار 38 مشاهدة كشف مصدر مطلع بوزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه الوزارة لإعادة النظر في التصديق لشركات توزيع المواد البترولية. Advertisements وقال المصدر إن المراجعة وإعادة النظر في التصديق ستشمل أيضاً بحسب صحيفة المجهر، عقودات وكلاء المحطات غير الملتزمين بلائحة الوزارة المعنية بتنظيم وضبط وتوزيع المنتجات البترولية، والعمل وفق المناشير الحكومية الصادرة والمعنية بالالتزام بإجراءات السلامة وامتلاك المعدات الكافية وتوفير العمالة المطلوبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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