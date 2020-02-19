اتجاه في وزارة الطاقة لإعادة النظر في التصديق لشركات توزيع المحروقات

التاريخ: 19-فبراير-2020
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كشف مصدر مطلع بوزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه الوزارة لإعادة النظر في التصديق لشركات توزيع المواد البترولية.
وقال المصدر إن المراجعة وإعادة النظر في التصديق ستشمل أيضاً بحسب صحيفة المجهر، عقودات وكلاء المحطات غير الملتزمين بلائحة الوزارة المعنية بتنظيم وضبط وتوزيع المنتجات البترولية، والعمل وفق المناشير الحكومية الصادرة والمعنية بالالتزام بإجراءات السلامة وامتلاك المعدات الكافية وتوفير العمالة المطلوبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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