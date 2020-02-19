نجمة الكورال في (صباح الخير يا عرب)

استضاف برنامج “صباح الخير يا عرب” بقناة ام بي سيامس نجمة كورال كلية الموسيقى والدراما ملاذ غازي في حديث عن الموسيقى السودانية وتجربتها في الكورال والغناء منفردة. وقدمت ملاذ خلال الاستضافة عدداً من الاغنيات، واحيت ملاذ بحسب صحيفة آخر لحظة الخميس الماضي حفلا ساهراً بنادي القوات المسلحة بمدينة ابو ظبي شهده جمهور غفير من الجالية السودانية بدولة الامارات، وستشارك مساء بعد غد الجمعة في أمسية غنائية بمنتدى آية الثقافي بالشارقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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