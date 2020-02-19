عاجل.. في ذمة الله مذيعة النيل الأزرق رتاج الأغا

توفيت صباح الأربعاء الإعلامية السودانية المعروفة ومذيعة قناة النيل الأزرق رتاج الأغا, ونعى إعلاميون بارزون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المذيعة الراحلة وعددوا محاسنها وقاموا بوضع صورة الفقيدة على حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل المختلفة.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتب إعلاميون في تغريداتهم إن مصادر طبية أكدت أن رتاج الأغا توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
الجدير بالذكر أن المذيعة الراحلة والتي أطلق عليها البعض لقب ساندريلا الإعلام كانت قد احتفلت بزواجها في مارس من العام الماضي أي قبل أقل من عام على وفاتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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