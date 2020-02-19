مجلس الوزراء يوجه بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس الألماني الأسبوع المقبل

حدد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل موعداً لزيارة الرئيس الألماني ووجه بالترتيب الجيد للزيارة، وأشاد بنتائج زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى ألمانيا.

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وأوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء بحسب صحيفة المجهر أمس، أن المجلس استمع لتنوير من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول زيارته إلى ألمانيا الاتحادية والتي جاءت عبر محورين، محور الزيارة الأول يتصل بالعلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا، وقال أن حمدوك أجرى لقاءً مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تركز حةل العلاقات الثنائية خاصة وأن الزيارة تزامنت مع قرار البرلمان الألماني القاضي برفع العقوبات التي كانت مفروضة على السودان لسنوات طويلة.

وأوضح فيصل أن المحور الثاني للزيارة يتمثل في مشاركة السودان في الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن والتي أتاحت الفرصة لرئيس الوزراء بعقد لقاءات مع وزراء خارجية كل من أمريكا وروسيا وفنلندا وهولندا بجانب عدد من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية الأوروبيين والعرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)