شريف شرحبيل: عقد الجلاد بيتي الكبير

نفى الفنان شريف شرحبيل احمد عضو مجموعة عقد الجلاد، الشائعات التي تناولت وجود خلافات بينه والمجموعة، ومغادرته للفرقة الغنائية على خلفية عدم ظهوره في حفل العقد الاخير .

وقال شريف بحسب صحيفة آخر لحظة، ان غيابه لاول مرة من حفل عقد الجلاد جاء لاسباب ارتبطت بظروف اسرية خاصة به، منعته من الظهور على المسرح لاول مرة بعد اكثر من عقدين من الزمان، واشار الى ان عقد الجلاد تعتبر بيته الكبير ولم ولا يفكر في مغادرته، وطمأن الجمهور على حضوره ومشاركته في اول حفل معلن للمجموعة خلال الايام القادمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)