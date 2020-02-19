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حسب الدائم يعود بمنتدى العود

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Samira Yousif 0 تبليغ

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حسب الدائم يعود بمنتدى العود

اعلنت منتدى ركن العود عن مشاركة الفنان اسماعيل حسب الدائم في امسيته يوم السبت القادم بدار الفنانين بام درمان، وسيقدم حسب الدائم مجموعات من اغنياته.

 

وعاد الفنان اسماعيل للبلاد بحسب صحيفة آخر لحظة الاسابيع الماضية بعد غياب طويل بدولة قطر، حيث راجع طبيبه الخاص بعد عملية جراحية في عينه المينى، وقضى فترة نقاهة مع ابنه المقيم هناك.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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