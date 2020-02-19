مطالبات بتقوية دور (سين) للغلال لمعالجة الأزمة

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طالب رئيس اتحاد المخابز السابق يحيى موسى بضرورة تقوية الشركات الوطنية ومضاعفة انتاجها.

وقال موسى في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة: لا يوجد مبرر للازمة في الدقيق والسودان يمتلك شركة “سين للغلال” التي تعد أكبر مطحن للغلال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وثالث اكبر مطحن في العالم، وتنتج يومياً “46” ألف جوال ما يقارب “6500” طن، وأضاف اذا حظيت سين بامتيازات المطاحن الاخرى ستكون لها المساهمة الاكبر في معالجة الازمة، ولا بد ان يبرز دورها في سد الفجوة مطالباً الادارة الجديدة لشركة سين بعمل دراسة محكمة للمعالجة وتمليك المواطن والرأي العام المعوقات التي تعترض عمل الشركة للمساهمة معهم في المعالجة حتى يتسنى لها الانتاج بصورة افضل مما هي عليه الآن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)